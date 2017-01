Nicole Minetti in love con D'Alessio jr

10:23 - Non ha fatto in tempo a tornare in Italia che già si ritrova implicata in una nuova love story da cronaca rosa. Stando ai soliti gossip Nicole Minetti avrebbe infatti una relazione con un giovane scapolo nostrano e figlio d'arte, Claudio D'Alessio, primogenito di Gigi.

A darne notizia è Chi nella sezione dedicata alle chicche di Gossip, una foto postata sul Twitter di Gabriele Parpiglia poi ritrae l'ex consigliera regionale, D'Alessio jr e un'altra amica insieme distesi si un letto. Insomma alla bella Nicole sono bastati pochi giorni in Italia, dopo il lungo periodo di "vacanza" tra Ibiza, New York e Miami, buen retiro post condanna, per tornare agli onori della cronaca, rosa in questo caso. La famosa igienista dentale non si tira indietro quando si tratta di riflettori puntati. Al suo rientro in Italia si è subito concessa la sua passerella personale nel quadrilatero della moda, per una sessione di shopping immortalata dai flash e adesso, una nuova presunta love story, è proprio quello che ci vuole per tornare in piena forma... mediatica. Claudio D'Alessio del resto non è nuovo al gossip nostrano. Da poco ha concluso una relazione con Cristina Buccino, ex "professore" a "L'eredità" di Conti ed è single. Nicole insomma non ruba nulla a nessuno.