Melissa Satta in forma senza "trucchi"

18:05 - A un mese dal parto è già tornata in forma e le prime foto apparse con il piccolo Maddox e il suo Kevin Prince Boateng ne sono la prova. Per Melissa Satta è tutto merito di madre natura e una dieta equilibrata, ma niente prodotti dimagranti. Lo puntualizza la stessa showgirl che nel suo blog scrive: "Ci sono dei marchi di prodotti dimagranti che sfruttano la mia immagine sostenendo che ho perso diversi chili dopo la mia gravidanza grazie a loro. E' tutto falso".

"Non ho mai utilizzato questi prodotti dimagranti soprattutto ora - sottolinea la Satta - Normalmente mi sono sempre tenuta in forma con un’alimentazione attenta e variata e con allenamenti adeguati alla situazione. In questo periodo post-parto non ho ancora potuto riprendere ad allenarmi a causa del parto cesareo che ho dovuto fare. Per 4-6 settimane non posso fare sforzi, quindi l’unico modo per perdere i chili di troppo è mangiare sano. Sto mangiando bene e un po’ di tutto senza esagerare e, soprattutto, bevo molta acqua!".



Per Melissa che è appena rientrata a Milano e ha subito postato le foto su Instagram da suo parrucchiere di fiducia, dunque, tante "belle passeggiate all'aria aperta con il mio baby". Durante la gravidanza ha preso 11 chili, gliene rimangono ancora 4-5 da smaltire. Ma è già bella così.