Laura Chiatti annuncia:"Sono incinta"

18:33 - Dopo l'anticipazione dall'Instagram di Verissimo, "Laura Chiatti, secondo fonti vicinissime alla coppia, aspetta un figlio da Marco Bocci" è "Chi" a dare la conferma. La coppia aspetta davvero un bambino. A dirlo la futura mamma durante il ricevimento che a gran voce ha urlato:"Sono incinta". Per la gioia di tutti i presenti...

Laura bellissima e felice nel suo abito bianco lungo fino ai piedi e il velo in testa mostra un accenno di pancino negli scatti in cui è ripresa di profilo. Tanto basta per dare una sorta di conferma alle voci che da tempo annunciano la cicogna per l'attrice. E poi appena usciti dall'abbazia benedettina di San Pietro nel Borgo Bello di Perugia, Marco le ha posato dolcemente la mano sulla pancia. Un gesto affettuoso e romantico che ha fatto pensare subito a una dolce attesa. Pensiero confermato poco dopo dalla stessa attrice e riportato, prontamente, da "Chi".



Un matrimonio blindato e semplice quello tra Laura e Marco. Alla presenza di numerosi ospiti famosi, tra i quali Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio, Luca Argentero, il calciatore Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche, Giulia Michelini, Andrea Sartoretti e Francesco Montanari, la coppia ha pronunciato il sì e poi via per un party all'aperto nelle campagne umbre. Il saluto ai fan e il sorriso degli sposi ha dato inizio alla festa.