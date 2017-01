Kasia Smutniak, il pancino "svela" la dolce attesa

13:39 - Nessuna dichiarazione ufficiale se non quella frase di Fazio alla consegna dei fiori, "Per tutto quello che verrà" eppure, vedendola, sembra tutto molto chiaro. Kasia Smutniak a Sanremo, fasciata in un abito nero di Fendi, ha sfoggiato una silhouette dal pancino sospetto e una bellezza ancora più radiosa del solito.

La compagna di Domenico Procacci è già mamma di Sophie, nata dalla sua relazione con Pietro Taricone. La coppia, da sempre molto riservata, non ha dato annunci ma, d'altronde, non lo avevano fatto nemmeno ai tempi del loro fidanzamento. I fatti hanno sempre parlato per loro. E così, anche questa volta, è bastato il pancino pronunciato di Kasia per annunciare a tutti il lieto evento.



A sorprendere sul palco della kermesse anche Veronica Angeloni, con un abito rosso che ricordava molto Jessica Rabbit. Spacco vertiginoso, scollatura generosa e dettagli piccanti, la pallavolista ha puntato tutto sul suo, ben noto, lato sexy.