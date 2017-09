Volkswagen T-Roc star al Salone di Francoforte

Suv e sempre Suv nel presente del mercato europeo. Il gruppo Volkswagen dimostra di conoscere bene le tendenze di mercato e in un colpo solo lancia tre modelli per tutte le tasche e tutti i gusti. Tutti piccoli, a cavallo tra i segmenti B e C: Volkswagen T-Roc, di cui parliamo in questʼarticolo e che fa da capobranco dellʼoffensiva di mercato, e poi Seat Arona e Skoda Karoq.