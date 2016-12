Viaggio in Salento con Peugeot 308 GT Line

Itinerario barocco per la nuova Peugeot 308 GT Line . La versione più sportiva della berlina 5 porte francese è andata infatti a Lecce . La vediamo in queste immagini tra le bellezze architettoniche della “Firenze del Sud” e negli splendidi paesaggi del basso Salento. Un viaggio quasi incantato, un incrocio di arte e motori per scoprire la vettura media Peugeot , disponibile nellʼallestimento GT Line anche con carrozzeria station wagon.

Lʼassetto della nuova 308 GT Line è leggermente più basso rispetto alle altre versioni di 308 . Come anche la 508 GT Line, è equipaggiata con le motorizzazioni più potenti della gamma e assicurano performance superiori. Il look di questa versione si caratterizza per i cerchi in lega da 17 pollici (optional da 18”), il doppio terminale di scarico, il dominio dei LED, addirittura 142 tra proiettori anteriori, fendinebbia, frecce e gruppi ottici posteriori . Il paraurti anteriore integra i nuovi fendinebbia a LED, mentre sulla coda spiccano i due terminali di scarico. La firma GT Line è apposta sulla calandra, sul portellone e sui passaruota anteriori.

Oltre che che sportività, l’abitacolo evidenzia eleganza e comfort. Le impunture rosse a vista hanno un che di dinamismo, come il volante esclusivo in pelle pieno fiore traforata e la pedaliera in alluminio. Lʼambiente alto di gamma è completato dal touch screen che adotta il tema RedLine, dal tetto e dai montanti color antracite e dalle soglie porta in acciaio inox. Il Driver Sport Pack è in opzione, mentre è standard sulla serie speciale e racing 308 GTi by Peugeot Sport. La gamma motori della Peugeot 308 GT Line si compone del 1.2. PureTech Turbo benzina da130 CV, e dai due turbodiesel 1.6 da 115 CV e 2.0 da 150 CV, per prezzi che partono da 24.300 euro per la gamma benzina e da 25.900 per la diesel.