9 giugno 2018 08:30 Trazione elettrica, la promessa Volkswagen a Torino Test drive per le nuove e-Golf ed e-Up!

La gamma di Suv e crossover Volkswagen sta crescendo in modo esponenziale, sia nelle strategie produttive del brand che nelle decisioni dʼacquisto dei clienti. Logico allora che sui nuovi T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace e Touareg punti la Casa tedesca al Salone del Parco Valentino. Torino però offre lʼoccasione di far conoscere al pubblico i nuovi veicoli elettrici del brand, dalla e-Golf alla e-Up! passando per la formidabile XL1.

Nel corso della Supercar Night Parade, che ha aperto la kermesse torinese, Volkswagen ha fatto sfilare lʼunico esemplare italiano della XL1, una sportiva ibrida plug-in prodotta in serie che vediamo nel video sotto. Con assetto bassissimo e design molto aggressivo, la XL1 abbina il motore TDI a gasolio a un motore elettrico, per spuntare un consumo medio ai vertici del mercato: 0,9 litri (meno di un litro!) per fare 100 km nel ciclo misto europeo NEDC. Le emissioni di CO2 sono non meno sorprendenti, 21 grammi al chilometro.