Torino si prepara al Salone del Parco Valentino

Se il ritornello che “Torino non è più la capitale dellʼauto” non vi piace, lʼoccasione per dimostrare il contrario vi si presenta dal 6 al 10 giugno prossimi , quando si svolgerà la 4° edizione del Salone Auto del Parco Valentino . Un evento open air, con mille eventi a contorno tra raduni, mostre e sfilate di auto storiche e contemporanee, certo più moderno del compassato vecchio Salone auto che si teneva nella città della Mole...

Le 5 giornate del Salone torinese vedranno la presenza di più di 40 brand , pronti a esporre le loro vetture in una cornice che più suggestiva non si può e fino a mezzanotte. I visitatori attesi tra il Parco Valentino e i vari luoghi di Torino e provincia coinvolti sono stimati in 700.000. Lʼaspetto più caratterizzante dellʼevento è la presenza diretta dei “capi” delle Case automobilistiche presenti (presidenti e A.D.), ché mercoledì sera 6 giugno parteciperanno alla sfilata “Supercar Night Parade” , ognuno al volante di una vettura del proprio brand e dando così il la alla giornata inaugurale del Salone Parco Valentino con questa passerella esclusiva.

Tanti i temi trattati in questa edizione della kermesse: i 50 anni di Italdesign, lʼazienda fondata da Giugiaro, saranno festeggiati il 9 giugno con la proiezione del logo sulla Mole Antonelliana. Ma lʼ8 giugno 1948 nasceva anche Porsche, che qui celebra i suoi 70 anni in piazza Castello. Sabato 9 e domenica 10 giugno spazio alla festa in rosso Ferrari, organizzata dal Ferrari Club Italia. Tante anche le manifestazioni di carattere culturale, come la mostra: “Un percorso nella storia dell’automobile” in via Po: qui i pannelli sospesi addobberanno l’arcata della celebre via. Piazza San Carlo sarà invece sede della 2° edizione del Focus auto elettriche e ibride, all’interno del quale ci saranno ospiti d’eccezione, tra cui il BMW i8 International Meeting.