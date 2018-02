Ferrari Portofino, la V8ttava meraviglia

Una meraviglia tutta da guardare la Ferrari Portofino, soprattutto nella nuova e ancora più vivida tonalità rossa di carrozzeria. È unʼauto che va guidata tutto lʼanno, perché è sì una scoperta ma in pochi secondi può chiudere il tetto rigido (hard-top), anche in movimento fino ai 40 km/h, e trasformarsi in una confortevole coupé a 4 posti. Perché i nuovi sedili in magnesio sono più snelli e lasciano qualche centimetro in più a chi sta dietro. Certo non aspettatevi lʼabitabilità di altri segmenti, ma nel raffronto mettete in conto che la Portofino ha 600 cavalli sotto il cofano (40 in più della California). E capirete che per emozioni e piacere di guida è difficile trovare antagoniste che la buttino sulla spaziosità…