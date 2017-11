La nuova Portofino e i 70 anni della Ferrari

Sotto il sole californiano di Pebble Beach e lungo la storica Via della Seta in Asia, in Gran Bretagna per una celebrazione dedicata e poi finalmente a casa, a Maranello . La grande festa che suggella i 70 anni del Cavallino Rampante si terrà proprio qui, nellʼEmilia terra dei motori il 9 e 10 settembre prossimi . Un programma gustoso che, tra lʼaltro, prevede lʼasta di Ferrari dʼepoca bandita da Sothebyʼs .

Ieri Ferrari ha voluto regalare la ciliegina al popolo dei suoi fan, svelando la Portofino, la sua nuova granturismo spider con motore V8. Bellissima come la località che ne ispira il nome, la convertibile ha un tetto rigido (hard-top) retrattile, che le permette in pochi secondi di passare da coupé a decappottabile due posti secchi. Il motore 8 cilindri di 3.855 cc sviluppa 600 CV, ben 40 in più della California T, e le performance sono mostruose per una spider: da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Vedremo ufficialmente la Ferrari Portofino al Salone di Francoforte il 12 settembre, due giorni dopo la chiusura della grande festa a Maranello.