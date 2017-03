I 70 anni del mito Ferrari

Settantʼanni fa nacque così una delle realtà più belle della storia industriale italiana. Il nome Ferrari è diventato simbolo dellʼeccellenza italiana nel mondo, e i suoi successi in pista ‒ la scuderia col maggior numero di vittorie in Formula 1‒ furono replicati su strada con le tante, meravigliose supercar commercializzate nel corso degli anni. A Maranello vogliono rendere il giusto, doveroso omaggio alla loro azienda, e quella prima 125 S è protagonista del video celebrativo che la unisce, davanti ai cancelli di Via Abetone Inferiore, a LaFerrari Aperta, lʼultima delle hypercar del Cavallino, in una sorta di fil rouge della leggendaria storia Ferrari. E a proposito della 125 S, non dovette aspettare molto per vincere la sua prima corsa: il 20 maggio di quello stesso 1947 Franco Cortese la condusse alla vittoria del Gran Premio di Roma. Nel primo anno, di corse, ne vinse sei!