LaFerrari Aperta, fantastica special edition

La ammiriamo in questo video e al salone di Parigi, dovʼè esposta insieme alla GTC4LussoT , la berlinetta 4 posti che per la prima volta monta il motore 8 cilindri, un 4 litri turbocompresso da 610 CV di potenza. LaFerrari Aperta è proposta sia con soft top che con hard top in fibra di carbonio . La sfida più grande da affrontare per i tecnici di Maranello è stata quella di combinare la carrozzeria biposto scoperta con le elevatissime performance del sistema moto propulsivo. Un lavoro di stile e al tempo stesso sportivo, con interventi mirati su telaio, aerodinamica e su tutti gli elementi sopra la linea di cintura , così da creare un effetto “flying bridge” in carbonio che sʼincastona nel volume principale.

I risultati sono sorprendenti: LaFerrari Aperta supera i 350 orari di velocità massima (come la coupé) a finestrini alzati; accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e in 7,1 secondi da 0 a 200 km/h. Per passare da ferma ai 300 orari le servono una quindicina di secondi! Il merito è del favoloso e innovativo sistema di propulsione. La power unit ibrida abbina un motore termico V12 di 6.262 cc da 800 CV a un motore elettrico da 120 kW (equivalenti a 163 CV), per una potenza totale di 963 CV. Su una roadster non si è mai visto nulla di simile, neanche a livello di prototipi. A tenere a bada tanta esuberanza sono pneumatici Pirelli P-Zero da 19 pollici davanti e da 20 posteriori, più i freni carboceramici Brembo.