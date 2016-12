21 agosto 2016 07:40 LaFerrari Spider, bellezza ibrida Già esauriti gli ordini, polemiche tra i clienti

Ferrari annuncia per il Salone di Parigi (inizia il 29 settembre) lʼultima delle sue serie speciali: LaFerrari Spider. Una meravigliosa auto scoperta destinata a pochi eletti, cioè clienti e collezionisti. Ed è forse proprio qui la notizia più clamorosa, perché pare ci siano controversie tra alcuni di questi e la Casa di Maranello per non essere stati inseriti nel ristretto club. È il prezzo della super esclusività!

LaFerrari Spider, prime immagini 1 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa LaFerrari Spider, prime immagini 2 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa LaFerrari Spider, prime immagini 3 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa LaFerrari Spider, prime immagini 4 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa LaFerrari Spider, prime immagini leggi dopo slideshow ingrandisci

A più di un mese dalla presentazione ufficiale, gli ordini sono già tutti esauriti. A Parigi verrà svelato anche il nome ufficiale della spider di Maranello e il numero di esemplari che sarà prodotto. I venti di cui si parla sembrano pochi, nel mondo sono tanti i fan del Cavallino disposti a mettersi in fila per spendere il milione e passa di euro che costa la vettura. La nuova serie limitata avrà due soluzioni per il tetto: hard top rigido in fibra di carbonio e soft top in tessuto, mentre la livrea della carrozzeria ha colore nero con accenti rossi su frontale e coda. Il sistema moto-propulsivo è lo stesso della coupé LaFerrari, un sistema ibrido con motore V12 aspirato benzina da 800 CV abbinato a un propulsore elettrico da 120 kW (163 CV), per una potenza complessiva di 963 CV!