Citroen C-Aircross, il relax domina

Le linee compatte, racchiuse in soli 4,15 metri di lunghezza, mostrano uno stile rilassato e mai aggressivo. E già questa è una scelta originale. Il cofano è corto e alto, il frontale esprime robustezza e i due volumi sono netti, ben identificati. Linee rassicuranti, che permettono anche qualche evasione di stile, come le portiere che si aprono in senso contrario, le paratie di protezione anteriori e posteriori e i grandi cerchi da 18 pollici. Citroen C-Aircross Concept ha dunque personalità e non nasconde di mirare al target più innovativo del mercato.