Citroen Space Tourer, lo spazio non finisce

Innanzitutto le dimensioni, che contano e che si distinguono per tipo di utilizzo. Citroen ha pensato bene di proporre tre misure del suo grande MPV: 4,60 metri, 4,95 e 5,30 metri , tutte con le portiere laterali scorrevoli. Come dire, a ciascuno il suo Space Tourer, che in effetti si rivela un veicolo polivalente , che ben si presta a usi professionali tipo shuttle per alberghi e courtesy car in occasione di feste ed eventi. Un veicolo che può trasportare volumi di carico degni di un furgone ‒ il Jumpy di Citroen ‒ ma si avvale di un equipaggiamento tecnico tipico delle automobili, tanto da vantare il sistema di trazione ottimizzata Grip Control che il gruppo PSA impiega sulle sue auto di fascia medio-alta.

E poi cʼè il comfort massimo, quello che in casa Citroen sa di mito. Tre file di sedili e sedute ben imbottite e comode, quelli di seconda fila si possono girare a 360 gradi, andando così a formare un salottino dove guardare faccia a faccia chi siede sulla terza fila, e tra loro cʼè anche la possibilità di aprire un ampio tavolino per farsi una partita a scacchi o a carte o per poggiarvi libri e fogli. Il comfort per i passeggeri è da ammiraglia: Space Tourer è dotato di navigatore standard e dellʼHead-Up display (le info sul parabrezza) a disposizione del guidatore, ma non fatevi mancare il bellissimo tetto panoramico in vetro. Tra le dotazioni, il Coffee Break Alert che invita a fare una pausa dopo due ore ininterrotte di guida, e lʼallarme di stanchezza del conducente.