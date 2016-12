Smart fortwo, in arrivo la serie speciale nightrunner

Una versione speciale prodotta in edizione limitata, che si caratterizza fin dai colori di carrozzeria: Total Black a contrasto con la cellula tridion in Rosso Nurburgring. Dettagli rossi rifiniscono pure le minigonne e gli spoiler anteriore e posteriore, per un connotato sportivo evidente. Il pacchetto sportivo Brabus aggiunge inoltre lʼassetto sportivo ribassato, i cerchi da 16 pollici neri, il terminale di scarico cromato e, allʼinterno, il cambio al volante e la pedaliera sportiva. La dotazione multimediale include il sistema Cool & Media, con navigatore touch screen, audio streaming e interfaccia Bluetooth con vivavoce. Il motore della Smart fortwo nightrunner è il turbo benzina da 90 CV e il cambio è lʼautomatico Twinamic. Due i livelli, nightrunner e nightrunner TOP, per prezzi rispettivi di 18.990 e 19.990 euro.