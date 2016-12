Smart Brabus, piccole esplosive

Le nuove Smart Brabus sono esplosive, regalano emozioni e adrenalina, e vanno guidate con disciplina per non vedersele scappare via. Il cuore è un motore da 109 CV, che su queste agilissime city car significa accelerazioni mozzafiato e performance incredibili. A ulteriore conferma, le Smart Brabus dispongono del sistema Race Start per velocizzare le partenze da fermo, e che non è altro che l’equivalente dei Launch Control delle auto supersportive. La velocità massima raggiunge i 180 km orari e sullo 0-100 la smartina fa segnare un 9,5 secondi di tutto rispetto. Il cambio scelto da Smart per le sue versioni Brabus è lʼautomatico a doppia frizione Twinamic, reso ancora più veloce nei tempi di cambiata (+40%).