26 giugno 2015 Skoda Octavia, lʼupgrade è hi-tech In gamma anche la Octavia RS da 230 CV

Arrivano in Italia le nuove versioni 2016 di Skoda Octavia e Octavia Wagon. La berlina e la SW ceca si presentano con contenuti inediti ‒ mutuati dal know-how Volkswagen ‒ e al top di gamma vantano una versione sportiva Octavia RS da 230 CV di sicuro appeal. Lʼintera gamma motori rispetta ora lo standard Euro 6, col sistema di recupero dellʼenergia in frenata di serie, anche sul 2.0 turbo benzina della Octavia RS, che accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e raggiunge la velocità massima di 250 orari.

Skoda Octavia resta però una vettura a destinazione familiare, e deve coltivare le dotazioni comfort prima di quelle sportive. E qui la Casa ceca produce gli sforzi maggiori, soprattutto nel campo dellʼinfotainment, dove cʼè il sistema SmartLink per integrare le funzioni degli smartphone a bordo e consentire lʼampia connettività a Internet dellʼabitacolo. I touch screen sono da 6,5 e da 8 pollici, secondo le versioni, e offrono la nuova funzione "SMS messaging" per poter leggere e scrivere i messaggi direttamente sul display del sistema. Il navigatore Columbus è dotato anche di Hard Disk, lettore DVD, video HD, modulo Wi-Fi per la connessione wireless.