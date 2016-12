Renault Scenic star nel corto di Mainetti

Il legame tra Renault e il Festival del Cinema di Venezia va avanti da 3 anni . Sul red carpet del Lido le star arrivano a bordo di 40 fiammanti nuove Talisman ed Espace e non sorprende che la Casa francese abbia scelto Venezia per promuovere con un cortometraggio la nuova Scenic . Si è affidata al talento di Gabriele Mainetti ‒ il regista di “Lo chiamavano Jeeg Robot” ‒ e il corto sʼintitola “Ningyo” .

“Ningyo è un corto interattivo con cui lo spettatore potrà giocare spostando i tre moduli che costituiscono la narrazione ‒ spiega Mainetti ‒ dando così origine a sei racconti differenti. Una storia dʼamore impossibile”, la cui sceneggiatura è firmata da Nicola Guaglianone. Il progetto nasce da unʼidea di Publicis Italia ed è stato realizzato dalla Casa di produzione Think Cattleya, i protagonisti sono Alessandro Borghi e Aurora Ruffino, oltre ovviamente alla nuova Renault Scenic. Di questa viene messa in luce la modularità, in perfetta simbiosi con la storia del film, un cortometraggio modulabile, e il pubblico potrà farlo sulla piattaforma digitale www.nuovascenic.it/ningyo.