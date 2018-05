Renault e il Festival di Cannes, un legame di 35 anni

La flotta ufficiale per questʼedizione si compone di 170 Renault Espace e 130 Talisman, più qualche esclusivo esemplare di Trafic SpaceClass e del nuovo Koleos, passando per le ecologiche Zoe e Twizy ad alimentazione elettrica. In totale Renault mette a disposizione degli organizzatori più di 300 veicoli, che serviranno a portare gli artisti e i vip alle proiezioni e ai mille impegni del Festival, tra interviste e promozioni varie, per un totale di oltre 20.000 tratte. Lʼedizione 2018 si annuncia come una delle più importanti degli ultimi anni, con il ritorno di grandi firme come Jean-Luc Godard e Spike Lee. La giuria è presieduta dall’attrice australiana Cate Blanchett e il film di apertura al Palais du Cinema sulla Croisette sarà “Todos lo Saben” di Asghar Farhadi, con Penelope Cruz e Javier Bardem.