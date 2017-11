Renault Trafic SpaceClass, comfort di charme

Lungo 5,39 metri e alto e largo quasi due, Trafic SpaceClass ha del nome Trafic soltanto il nome. Perché deriva chiaro dal pianale del veicolo commerciale, ma per il resto è unʼammiraglia tout-court, anche se non convenzionale. Impiegato come shuttle di grandi alberghi dà il meglio di sé, e Renault non dimentica la categoria crescente degli NCC (noleggio con conducente). A bordo offre una speciale illuminazione a LED per i sedili posteriori, ha sedili in pelle esclusivi e volante anche in pelle, ci sono inserti cromati satinati e nero lucido e la climatizzazione è automatica. Insomma un salotto. La posizione di guida è rialzata e i sedili anteriori ergonomici sono riscaldabili, mentre lʼofferta multimediale conta su due sistemi a scelta: R-Link Evolution o Media Nav Evolution.