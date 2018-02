Renault Clio Moschino, auto di seduzione

Chi lo dice che la Settimana della Moda Donna a Milano abbia come protagonisti soltanto gli stilisti, le modelle, i capi dʼabbigliamento più estrosi? Guardando la sfilata Moschino allʼex scalo Farini non ci sono dubbi: alla festa della moda partecipano anche le auto. E nel caso specifico una coloratissima Renault Clio Moschino , la show car firmata da Jeremy Scott .

Non è il primo momento di collaborazione tra Renault e la celebre maison dʼabbigliamento, già partner con le serie speciali Duel Collection dedicate proprio alla Clio. Ma la sfilata dellʼaltra sera ‒ con After Party allo Spirit de Milan e concerto di Sfera Ebbasta ‒ segna il passo in avanti tra le due firme. Il design passionale, fatto di colori caldi, la seduzione e in qualche modo lʼirriverenza proverbiale dello stile Moschino ispirano il design della bellissima show car, che segue gli stessi canoni di stile della Capsule Collection Moschino, così come firmata dal direttore creativo della maison Jeremy Scott.