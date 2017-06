26 giugno 2017 09:25 Fiat Panda City Cross, lo stile detta legge A listino anche la rinnovata Panda 4x4

È arrivata una settimana fa sul mercato italiano la Panda City Cross, lʼultima versione della city car Fiat, best-seller di categoria in Europa. Una versione che, a dispetto delle apparenze da Urban crossover, mantiene lʼimpostazione classica della Panda a trazione anteriore. Con lei Fiat lancia però anche la nuova Panda 4x4, questa sì un vero piccolo fuoristrada. Siamo andati a Torino per la prova della City Cross.

Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 1 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 2 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 3 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 4 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 5 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 6 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 7 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 8 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 9 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 10 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 11 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 12 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 13 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 14 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 15 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 16 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 17 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 18 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 19 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 20 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 21 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 22 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 23 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 24 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 25 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 26 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 27 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 28 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 29 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 30 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 31 di 31 Ufficio stampa Ufficio stampa Fiat Panda City Cross e Panda 4x4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono due gli spunti che la nuova arrivata nella gamma Panda suscita dopo averla vista ben bene: lʼaccessibilità e quellʼocchiolino volutamente strizzato agli automobilisti. Sì perché la City Cross ha molti punti consolidati e già noti al pubblico di Panda: motori efficienti ma tranquilli ‒ il 1.2 benzina da 69 CV e il 1.3 diesel da 95 ‒ e il cambio manuale. E ha pure un prezzo interessante di 11.950 euro (con finanziamento). Eppure è diversa, nel senso che rispetto alle altre versioni di Panda, la City Cross esprime un look distintivo, che la fa assomigliare a uno dei crossover cittadini che tanto vanno di moda oggi, pur senza avere quelle qualità di marcia che, invece, ha la nuova Panda 4x4.

Novità di stile introdotte dopo una lunga e attenta indagine di mercato, in cui alla clientela sono stati chiesti apporti, aggiornamenti e riscontri per ottenere il giusto feedback. Ecco perché la nuova Panda City Cross strizza lʼocchio al mercato. Il risultato è riuscito: lʼimpronta sportiva e i dettagli di stile hanno indubbiamente accresciuto la personalità della city car Fiat. In tinta di carrozzeria ‒ a proposito, bellissimo il nuovo colore Blu Giotto ‒ sono gli inserti dei paraurti anteriori e posteriori e le modanature laterali, mentre di colore nero sono le calotte degli specchietti laterali, le barre sul tetto e le maniglie delle portiere, fino alle nuove cover delle ruote.

Non meno distintivi si rivelano gli interni, con la fascia color grigio della plancia e nuovi sedili neri e grigi con inserti laterali in ecopelle nera. Lʼequipaggiamento è notevole, ma attenzione, molte cose occorre aggiungerle a richiesta e quindi meglio preferire un pacchetto come il Safety, che in un colpo solo fa avere alla vostra Panda City Cross la frenata dʼemergenza automatica, i sensori di parcheggio posteriori e i retrovisori esterni riscaldabili elettricamente. Altri pacchetti ‒ Comfort e Plus ‒ rendono ancora più esclusiva la vettura.

Nella guida in città, in una Torino con i tanti divieti del centro, è la “solita” Panda. Il 1.3 Multijet è anche silenzioso e lʼagilità di Panda resta imbattibile. Se si vuole di più, è chiaro che bisogna aggiungere al look qualcosa di autentico, cioè che sappia davvero di fuoristrada, insomma la nuova Panda 4x4. Per questa cʼè anche il motore turbo benzina TwinAir 900 cc e 85 CV.