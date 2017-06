Infinita Panda! In arrivo le nuove City Cross e 4x4

A trazione anteriore, la nuova Fiat Panda City Cross ha un design sportivo che cita in molti particolari i modelli fuoristrada. Il look esterno svela infatti barre sul tetto color nero, come anche le calotte dei retrovisori esterni, e sia i paraurti anteriori e posteriori che le modanature laterali hanno inserti in tinta di carrozzeria. Anche gli interni sono distintivi, con la fascia color grigio della plancia e nuovi sedili neri e grigi con inserti laterali in ecopelle nera. Nuova Panda City Cross è disponibile con due motorizzazioni: 1.2 benzina 69 CV e 1.3 MultiJet a gasolio da 95 CV. Al debutto anche due inediti colori di carrozzeria e due cerchi specifici. Prezzi lancio a partire da 12.950 euro, che scendono a 11.950 euro con il finanziamento “MenoMille”.