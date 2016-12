21 dicembre 2016 08:45 Peugeot 5008, il monovolume diventa Suv Annunciati i prezzi, si parte da 25.450 euro

Peugeot lancerà nel mese di marzo in Italia la seconda generazione di 5008 e ne ha annunciati anche i prezzi, a partire da 25.450 euro. Un veicolo importante per la Casa del Leone, perché i crossover sono i suoi modelli più venduti (2008 e 3008, appena rinnovati), e perché la nuova Peugeot 5008 perde alcuni dei tratti del monovolume compatto per assumere quelli più arcigni del Suv vero e proprio.

Il design cambia e in modo radicale, ma la prima qualità riguarda la versatilità del veicolo. Il bagagliaio è il più grande della categoria,780 litri, e può caricare oggetti lunghi fino a 3,2 metri. Non solo, la soglia di carico è alta da terra appena 67 cm e quindi molto agevole è lʼaccesso, senza dimenticare lʼapertura del portellone hands-free, cioè passando il piede sotto il paraurti. Perfetta compagna di viaggio, la nuova Peugeot 5008 adotta lʼultima generazione del Peugeot i-Cockpit, che comprende il volante di dimensioni ridotte e facile da impugnare, il grande touch screen da 8 pollici e il quadro strumenti in posizione rialzata da 12,3 pollici ad alta risoluzione.

La gamma motori comprende il 1.2 PureTech turbo benzina da 130 CV, il 1.6 turbo benzina THP da 165 CV e a gasolio il 1.6 da 120 CV e 2.0 da 150 e 180 CV. Per tutte le motorizzazioni è disponibile il cambio manuale o automatico. Quanto a sicurezza, nella dotazione di serie ci sono equipaggiamenti quali la frenata dʼemergenza automatica, lʼAdvanced Grip Control per la miglior trazione su ogni tipo di fondo, lʼAdaptive Cruise Control e i due assistenti di parcheggio che ampliano la visuale a 180° davanti e a 360° per manovre di retromarcia. Addirittura 6 i livelli di equipaggiamento. Lʼinteressante 1.2 benzina PureTech costa da 25.450 euro, la gamma diesel parte da 27.200 euro.