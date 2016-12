Peugeot 3008, il Suv cambia pelle e interni

Emergere nel segmento dei Suv, oggi, è difficile per la grande offerta in circolazione. Per farlo, Peugeot scommette sul nuovo 3008, la seconda generazione completamente ridisegnata, e gli affida contenuti hi-tech superiori, dal nuovo Peugeot i-Cockpit al sistema di trazione Advanced Grip Control. In arrivo a ottobre, ma già in prevendita, si presenta a listino in ben 24 versioni.