Nuovo GLA, il Suv di fascino di casa Mercedes

È il più piccolo di sette fratelli, ma sta crescendo. Anzi in altezza il nuovo Mercedes GLA si presenta già più alto, e con la carrozzeria rialzata di 30 millimetri (assetto Comfort Offroad) è già un Suv adulto, maturo per le esperienze in fuoristrada. E poi è giovane e bello, insomma il primo Suv della gamma Mercedes conquista davvero.