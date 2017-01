31 gennaio 2017 08:55 Mercedes rifà il trucco alla GLA La produzione? Anche in Messico…

Pochi giorni fa Trump aveva detto ai vertici Daimler che “in giro per New York si vedono tante Mercedes. Perché allora non ne producete di più negli Stati Uniti?”, rilanciando la polemica contro quelle aziende che scelgono il Messico per produrre beni da vendere poi in Usa. In effetti una fabbrica Mercedes cʼè in Usa (Tuscaloosa, Alabama), ma produce soltanto grandi Suv e volumi limitati. Unʼaltra invece sarà aperta lʼanno prossimo ad Aguascalientes, proprio in Messico.

GLA, il Suv anche in abito AMG 1 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 2 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 3 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 4 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 5 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 6 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 7 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 8 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 9 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 10 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 11 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 12 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 13 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 14 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 15 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 16 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 17 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 18 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 19 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 20 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 21 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 22 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 23 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 24 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 25 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 26 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 27 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 28 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 29 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 30 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 31 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 32 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 33 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG 34 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa GLA, il Suv anche in abito AMG leggi dopo slideshow ingrandisci

Chissà se questa strategia penalizzerà la nuova Mercedes GLA, il più piccolo dei Suv della Casa tedesca, rinnovato a soli 4 anni di distanza dal primo esordio e oggi ancora più affascinante. In barba a ogni polemica politica, il presidente Daimler-Benz, Dieter Zetsche, ha scelto per la premiere mondiale della nuova GLA il Salone di Detroit, perché gli USA restano molto importanti per Mercedes, a prescindere da quale sia lo stabilimento produttivo. E così ecco il nuovo modello, peraltro pronto già per i mercati europei. Il design guadagna qualche centimetro in più dʼaltezza ma molto in termini di personalità, considerati anche gli interni più ricchi e un’offerta motori più vasta e prestazionale.

Nuova Mercedes GLA si caratterizza per lʼincredibile versatilità dellʼassetto. Il cliente può scegliere tra tre varianti: lʼassetto Comfort, lʼassetto ribassato per le versioni più stradali e a trazione anteriore, lʼassetto Comfort Offroad con carrozzeria rialzata di 30 millimetri per migliorare le doti in fuoristrada. Un Suv piccolo per lo standard Mercedes, ma di grande qualità tecnica e dinamica. Senza dimenticare la praticità dellʼottimo vano bagagli (capacità da 420 a 1.235 litri), con apertura del portellone automatica.

Tanta anche la tecnologia. Mercedes GLA è lʼunica auto del suo segmento a disporre di una telecamera a 360 gradi che rileva l’area attorno alla vettura e la trasmette al Media Display da 8 pollici. Questo visualizza lʼimmagine a schermo intero oppure in 7 diverse viste in modalità split screen, e sotto è mostrata anche una vista virtuale dall’alto prodotta con i dati forniti da 4 telecamere: frontale, posteriore e una in ciascun retrovisore esterno.

Come sempre molto ampia la gamma motori, con al vertice la prestazionale versione Mercedes AMG GLA 45 da 380 CV e con la trazione integrale 4Matic. Si parte comunque da versioni più mansuete, come la GLA 180d con motore turbodiesel da 109 CV e debutta invece sulla GLA 220 4Matic una motorizzazione benzina da 184 CV. I prezzi del nuovo Mercedes GLA partono da 30.140 euro e arrivano ai 63.550 euro della GLA 45 4Matic.