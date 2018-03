2 marzo 2018 08:20 Nuova Kia Ceed, lʼauto che cʼispira al top Terza generazione della vettura sempre più hi-tech

La Corea in Europa. Sì perché per avere successo nel Vecchio Continente, le Case coreane hanno creato propri centri stile e di Ricerca & Sviluppo qui, oltre ad aver aperto nuove fabbriche. È così dal quartier generale Kia in Germania ecco spuntare la nuova Ceed, terza generazione della media di segmento C, che guadagna un maggior appeal estetico e si arricchisce di contenuti hi-tech importanti.

Il look di nuova Kia Ceed diventa più dinamico, merito dellʼassetto ribassato, del frontale sportivo in stile Stinger e dello sbalzo posteriore pronunciato, dove spicca lo spoiler. Le luci a LED sono di serie sia davanti che dietro. Lʼambizione dei coreani è nota: per loro Ceed deve competere direttamente con la Golf e per questo hanno sviluppato una vettura che definiscono “surprising machine”. Tra le innovazioni ci sono infatti i sistemi di guida assistita di Livello 2 (su 5), come nessunʼaltra vettura di segmento C oggi può vantare. Significa mantenimento di corsia, frenate e persino sterzate gestite dallʼelettronica fino ai 130 km/h di velocità.