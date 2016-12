Nissan rifà il look alla GT-R

A quasi 10 anni dal debutto, la Nissan GT-R ha subito un profondo restyling della carrozzeria. Il frontale è stato del tutto ridisegnato, nel motivo della griglia V-motion, nel disegno scolpito del cofano, nel paraurti più aerodinamico. Il nuovo design dello spoiler anteriore e del paraurti accentuano il carico aerodinamico deportante, mentre le minigonne sono state allargate per migliorare il flusso dʼaria. Anche lʼintera zona posteriore ha subito un restyling completo in funzione dellʼaerodinamica e restano soltanto i caratteristici fanali posteriori a quattro anelli. Il tutto per conferire alla nuova GT-R un look da vera macchina da corsa.