Nissan 370Z Nismo, iniezione di potenza

09:00 - Restyling all’insegna della sportività per la Nissan 370Z Nismo. Una versione sportivissima della coupé nipponica, che ha il merito di ampliare quella gamma Nismo tornata in auge con la Nissan GT-R. La nuova 370Z Nismo monta un motore 6 cilindri da 3,7 litri, che sviluppa 344 CV di potenza (16 CV in più della 370 Z) e regala un’esperienza di guida adrenalinica. Basti pensare che l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 5,2 secondi. Il cambio è manuale a 6 marce.

Esteticamente la 370Z Nismo svela un paraurti anteriore di nuovo disegno, che integra il sistema di aspirazione maggiorato, le prese d’aria aggiuntive davanti ai passaruota e nuove luci diurne a LED. Spiccano i profili neri dei fari, la speciale finitura rossa Nismo alla base del paraurti e i nuovi retrovisori esterni. La supercar Nissan monta cerchi in lega Rays da 19 pollici con finitura in colore nero e silver. Sulla parte posteriore cambiano il paraurti e lo spoiler, ora più piccolo ma con maggiore resa aerodinamica. Per gli interni debuttano i nuovi sedili Recaro, con una inedita costruzione “a guscio”, molto protettiva. Sedili rivestiti in pelle rossa e nera e Alcantara, in abbinamento al volante. Tempi e prezzi di commercializzazione verranno annunciati in autunno.