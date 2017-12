Honda CB1000R, arriva le versione 2018

Più che un aggiornamento, è una vera rivoluzione. La Honda CB1000R Modello 2018 rinasce con uno styling tutto nuovo e da naked sportiva si trasforma in una originale café racer. Senza perdere nulla in termini di dinamicità, tuttʼaltro, perché il motore 4 cilindri guadagna 20 CV e arriva ora a 145 CV di picco di potenza.

Honda la definisce una “Neo Sports Café”, perché dietro la nuova personalità si nasconde una maxi-naked di derivazione Super Sport. Per dirne una, i 104 Nm di coppia massima garantiscono unʼaccelerazione furiosa in qualsiasi marcia, e addirittura nelle prime 3 marce e fino a 130 km/h la nuova CB1000R è più rapida della Fireblade. Il comando del gas “Throttle by Wire” è associato ad una nuova gestione elettronica con 4 Riding Mode, di cui uno completamente personalizzabile, che regolano i parametri di potenza, freno motore e controllo di trazione. Per gli aficionados delle prestazioni pure, Honda ha poi messo accanto alla versione standard la CB1000R+, con cambio Quickshifter e manopole riscaldabili.