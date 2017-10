Ducati Monster 821, rinasce il mito

A 25 anni dal debutto del Monster 900, Ducati rilancia la gamma di naked sportive con il nuovo Monster 821 , per il quale è stato anche rispolverato il celebre colore Giallo Ducati. Nuovo Monster 821 è la prima delle 5 nuove moto che la Casa di Borgo Panigale lancerà nel corso del 2018 e sarà svelato il 5 novembre in occasione della premiere del Salone Eicma di Milano (9-12 novembre).

Erede del Monster 900 sì, ma dal punto di vista estetico le somiglianze vanno però più nella direzione del Monster 1200 che non del “piccolo” Monster 797: design snello, serbatoio alto e codino aerodinamico, che accoglie un nuovo silenziatore di tipo sportivo. Lʼupgrade è anche tecnologico, con il cruscotto TFT a colori e il Ducati Multimedia System. Elevati gli equipaggiamenti in fatto di sicurezza, come lʼABS Bosch con freni Brembo e il Ducati Traction Control, mentre i Riding Mode sono tre. Il motore è il bicilindrico Testastretta da 821 cc e 109 CV di potenza a 9.250 giri/minuto. Si accompagna a richiesta alla trasmissione Ducati Quick Shift up/down. Nella gamma colori, accanto al ritrovato Giallo, non mancherà il classico Rosso Ducati e lʼaggressivo Nero opaco.