Ducati scalda la primavera con Monster 797

La primavera sta offrendo soltanto barlumi di bel tempo, incastrati in piogge e temperature rigide, ma gli appassionati delle due ruote stanno già scaldando i muscoli delle loro moto. Non vogliono farsi trovare impreparati quando il primo weekend di sole dirà loro: “va in garage e prendi la moto!”. Per chi invece vuole qualcosa di nuovo, Ducati ha bellʼe pronta una gradita sorpresa: il Monster 797 .

È in pratica la nuova, inedita naked della Casa di Borgo Panigale, la più accessibile della gamma Monster. Pensata per i giovani, per i neofiti del marchio, ma anche per i più esperti, perche promette emozioni e piacere di guida in puro stile Ducati. Il nuovo Monster 797 si rifà allʼicona degli anni 90 Monster 1200, solo che reinterpreta in chiave moderna alcuni dettami di stile: dal serbatoio da 16,5 litri al proiettore di forma circolare, dal telaio a traliccio al motore bicilindrico raffreddato ad aria. Questʼultimo ha cilindrata media per i canoni Ducati, ma rispetta lo standard Euro 4. Non è molto potente ‒ 75 CV di potenza a 8.250 giri ‒ ma assicura unʼerogazione godibile a qualsiasi regime.