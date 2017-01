Ducati Monster 1200, ritorno alle origini

Iniziamo dal motore Euro 4, ultima evoluzione del bicilindrico Testastretta e forte oggi di 150 CV, 15 in più del vecchio Monster 1200, e con 126 Nm di coppia davvero fantascientifici a 7.500 giri al minuto. Lʼelettronica è già pronta in casa, è quella della 1299 Panigale, con tre differenti Riding Mode ‒ Sport, Touring e Urban ‒ dotazioni quali il Cornering ABS Bosch e il Ducati Wheelie Control. Dalla superbike Ducati arrivano anche lʼimpianto frenante Brembo per Monster 1200 S, dotata inoltre di forcella da 48 millimetri e mono-ammortizzatore posteriore Öhlins.