La 1299 Panigale S Anniversario è la moto scelta da Ducati per festeggiare i 90 anni dalla fondazione. E mai la Casa di Borgo Panigale è stata così solida, col record di vendite stabilito negli ultimi due anni (da quando Audi ne ha assunto il controllo). Gli oltre 80 mila visitatori del World Ducati Week , la festa a Misano del primo weekend di luglio, hanno potuto vederla in anteprima, ma la 1299 Panigale S Anniversario è ora già disponibile a listino.

Prodotta in edizione limitata ‒ 500 unità soltanto ‒ la nuova Ducati 1299 Panigale S Anniversario è equipaggiata col motore bicilindrico Superquadro da 1.285 cc, che sviluppa la bellezza di 205 CV. Di serie vanta i nuovi Traction Control e Wheelie Control EVO, mentre il cambio Ducati Quick Shift assicura cambiate rapidissime. Il telaio monoscocca è in alluminio e le sospensioni firmate da Ducati e Öhlins hanno il pregio di monitorare costantemente le condizioni di marcia per modificare lʼassetto e migliorare il grip in curva, la stabilità, la frenata, e di conseguenza anche il comfort di marcia. L’ABS Bosch integra la funzione Cornering per la miglior stabilità nelle frenate in curva.