MINI nuove 3 e 5 porte e nuova MINI Cabrio

Il Salone dellʼAuto di Detroit è la vetrina principale dellʼindustria dellʼauto nordamericana, ma vi sono tante novità interessanti anche per noi europei. Soprattutto fra i modelli premium, i più globali di tutti. Ne è lʼesempio eclatante MINI , che ha scelto il Naias 2018 per presentare i suoi modelli di punta: le nuove MINI 3 e 5 porte e la nuova MINI Cabrio .

Guardandole di primo acchito, i tre modelli confermano subito la loro riconoscibilità, quel look tipico e unico del brand di Oxford . Eppure le novità estetiche e di contenuti delle nuove MINI sono tantissime. Le misure crescono e gli aggiornamenti del design sono tanti: le luci anteriori sono disponibili anche a matrice di LED e le luci posteriori, sempre a LED, propongono il motivo di design dellʼUnion Jack. Allʼinterno ci sono i nuovi servizi MINI Connected e una gamma più ampia di finiture in pelle. Da segnalare anche lʼesordio del nuovo logo MINI : essenziale e iconico, trova posto sul cofano, sul portellone posteriore, sul volante, sul display centrale della strumentazione e sui telecomandi di tutti i modelli.

Una MINI è unica, sempre, ma esiste la possibilità di rendere la personalizzazione ancora esclusiva. Merito del programma MINI Yours Customised per andare incontro a tutta la creatività dei clienti. Quanto ai contenuti meccanici, debuttano sulle tre vetture i nuovi cambi Steptronic, automatici a 8 rapporti o a doppia frizione e 7 rapporti . Le nuove MINI 3 e 5 porte e nuova MINI Cabrio dispongono complessivamente di 7 motorizzazioni fra benzina diesel, inclusa una versione One depotenziata a 55 kW per permetterne la guida ai neopatentati, e incluse le versioni John Cooper Works da 231 CV proposte anche sulla Cabrio.

In arrivo a marzo sui mercati europei, la nuova MINI 3 porte è offerta con una forbice di prezzi che va dai 20.250 euro della One benzina 102 CV ai 33.550 euro della John Cooper Works. La versione One 55 kW (pari a 75 CV) per i giovani patentati italiani costa però 17.950 euro e non cʼè con carrozzeria 5 porte. La gamma diesel parte da 22.000 euro. A parità di versione, la MINI 5 ha un sovrapprezzo di 850 euro. Per la nuova MINI Cabrio il range di prezzi va da 24.300 a 38.500 euro.