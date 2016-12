Mazda partner della Festa del Cinema di Roma

La Festa del Cinema di Roma chiude la sua undicesima edizione, la quarta che vede Mazda nelle vesti di partner ufficiale . Un evento per il quale la Casa di Hiroshima ha messo a disposizione più di 50 vetture per accompagnare le star e i vip sul red carpet dellʼAuditorium Parco della Musica, la modernissima e meravigliosa struttura progettata da Renzo Piano.

Fulcro nevralgico delle attività della Festa che Roma dedica alla settima arte è la Mazda Cinema Hall da 800 posti, al centro del Villaggio del Cinema, mentre attori e registi sono stati ospiti della Mazda Lounge. Per la prima volta il pubblico italiano ha potuto osservare da vicino la nuova Mazda MX-5 RF, quella con tetto rigido ritraibile che presto arriverà sul mercato italiano a potenziare la gamma della spider più venduta del mondo. Ma il regalo più bello per la città di Roma è stato il Mazda MX-5 drive-in, che sorge nel cuore del quartiere EUR e ha riportato lʼatmosfera anni 50 ‒ quella magica del cinema ‒ nella capitale, un tempo definita la Hollywood sul Tevere. Il drive-in sorge su unʼarea di 4.600 metri quadrati nel piazzale antistante il Palazzo dei Congressi, ha uno schermo di dimensioni 13 per 5,50 metri e può accogliere 100 automobili. Per Mazda il modo migliore per celebrare il sodalizio con la Fondazione Cinema per Roma.