Lexus LC, debutto sul red carpet di Venezia

Il rapporto tra Lexus e il cinema è consolidato da anni e da tante iniziative volte a fa emergere, col contributo della Casa giapponese, i giovani talenti nel campo della settima arte. Immancabile quindi la presenza di Lexus alla 74° Mostra del Cinema di Venezia 2017 , dove debutta in Italia una vera e propria star della gamma: la coupé 2+2 posti LC 500h . Con lei, 40 Lexus Hybrid accompagneranno le star in laguna.

La Lexus LC 500 ha però un altro primato: è la prima auto a montare il cambio automatico Direct Shift a 10 rapporti. Le novità tecniche della vettura proseguono poi con le nuove sospensioni multi-link anteriori e posteriori, che assicurano la massima reattività e sensibilità; col differenziale a slittamento limitato Torsen e, sullʼallestimento Sport+, del sistema a 4 ruote sterzanti. In Italia la coupé nipponica è proposta in due versioni: Luxury e Sport+. Su entrambe sono di serie gli interni in pelle, a scelta in tre tonalità (Nero, Dark Rose e Ocra), il tetto panoramico e il navigatore con display da 10,3 pollici. I prezzi della LC 500h partono da 105.500 euro per la versione Luxury e da 115.500 euro per la versione Sport+.