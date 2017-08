Lexus tra fiction e sportive ibride elettriche

Presentata a Siviglia lo scorso inverno, la nuova Lexus LC500 sarà distribuita in Italia a partire da settembre, e come ogni modello del brand nel nostro Paese sarà Hybrid , cioè LC500h con doppia alimentazione benzina/elettrica. Ma con una tecnologia ancora più avanzata, la “Multi-Stage”, che ottimizza la sinergia tra lʼinnovativo cambio automatico a 10 rapporti e i motori: il V6 benzina 3.5 e il motore elettrico. Una coupé due porte sportiva ed ecologica, capace di sviluppare la potenza di 360 CV . La Lexus LC500h può viaggiare anche in modalità totalmente elettrica, in questo caso raggiungendo i 140 km/h di velocità. Sarà proposta nei due allestimenti Luxury e Sport+ , con cerchi da 20 pollici la prima e da 21 la seconda. La Sport+ si avvale del sistema a quattro ruote sterzanti . I prezzi delle due versioni sono rispettivamente di 105.500 e 115.500 euro .

Skyjet è invece il velivolo che Lexus ha creato per il nuovo film di Luc Besson “Valerian and the City of a Thousand Planets”. Segno di quellʼamore per il cinema che il brand coltiva da anni, e col Lexus Short Films sostiene dal 2013 una nuova generazione di registi emergenti. Un lavoro fianco a fianco col grande regista francese, e che ha visto i progettisti di Skyjet ispirarsi ai più recenti sviluppi in fatto di Intelligenza Artificiale. Nel film molte radicate certezze del futuro ‒ lʼambientazione è intorno al 2700 ‒ arrivano dalle frontiere attuali, come lʼinterfaccia tra uomini e macchine. E anche nel design di Skyjet cʼè chi troverà somiglianze con la coupé Lexus LC500.