Lexus svolta verso le granturismo 4 porte

Dopo aver rinnovato la berlina IS , eccoci allora davanti alla nuova ammiraglia LS, che non rinuncia a quella tecnologia ibrida (la lettera h) che è vanto di fabbrica della produzione Lexus, e qui abbinato allʼinnovativo cambio automatico multi-stage a 10 rapporti . Ma partiamo dal design: la nuova Lexus LS 500h è una granturismo 4 porte dal passo lunghissimo ‒ 3,125 metri! ‒ con la presenza su strada e spaziosità e comfort di una berlinona di lusso, abbinate però ad un assetto basso e al baricentro ribassato tipico di una coupé sportiva. Il livello di equipaggiamenti è ovviamente al top, basti pensare che in Europa saranno di serie le Sospensioni Adattive Variabili , mentre il pacchetto di sicurezza Lexus Safety System+ include funzioni come il rilevamento pedoni con sterzo attivo.

La nuova ammiraglia Full Hybrid Lexus si avvale di un motore V6 benzina 3.5 Dual VVT-i e di due motori elettrici, che insieme erogano una potenza massima di 354 CV. In modalità solo elettrica la Lexus LS 500h raggiunge la velocità massima di 140 km/h. Proposta sia a trazione posteriore che integrale, lʼammiraglia si avvale del nuovo cambio automatico a 10 rapporti, che assicura una migliore risposta, in particolare nelle partenze da fermo, con consumi ed emissioni ridotte in tutte le condizioni. A Ginevra, accanto alla LS cʼè anche la sportiva (nel senso di auto da corsa) Lexus RC F GT3, impegnata nelle competizioni GT3 in Nord America e Asia, ma qualche gara la farà anche in Europa.