1 maggio 2016 08:40 La nuova Mercedes Classe E anticipa il futuro Arriva la berlina più hi-tech

Le ambizioni sono di quelle grandi, ma grandi grandi. Per la 10° generazione di Classe E, in arrivo in questi giorni sul mercato italiano, Mercedes si è posta lʼobiettivo di farne la berlina più tecnologica e intelligente di sempre. Le dotazioni premium sono immancabili, ma con qualcosa in più per superare la concorrenza, come alcuni dispositivi di quella che in futuro sarà la guida autonoma, tipo lʼassistente attivo del cambio corsia, che accompagna il guidatore sulla corsia di marcia desiderata.

Non meno hi-tech i contenuti comfort. Il touch pad riconosce la calligrafia e il cruscotto digitale widescreen è formato da due display ad alta definizione, ognuno da 12,3 pollici, che si fondono visivamente sotto un unico vetro di copertura. Per la prima volta in assoluto, ci sono i pulsanti Touch Control sul volante, sensibili al tocco, che reagiscono come lo schermo di uno smartphone ai movimenti delle dita e permettono di gestire tutte le funzioni del sistema dʼinfotainment senza togliere le mani dal volante. Massimo comfort anche per i passeggeri della nuova Mercedes Classe E, basti pensare che lʼilluminazione dellʼabitacolo è esclusivamente a Led e con 64 tonalità modulabili.

Maestosa, dinamica e al tempo stesso elegantissima, la Classe E 10° generazione accorcia e di molto la distanza dalla Classe S ed è a tutti gli effetti unʼammiraglia. La lunghezza cresce fino ai 4,92 metri e il passo di 2,94 metri dà unʼidea di quanto spazioso sia lʼabitacolo. Il design però cambia molto rispetto al modello precedente e il profilo assume un look più slanciato e in armonia con la linea del tetto, di tipo sportivo. La dinamica di marcia promette di essere perfetta, con di serie il cambio automatico 9G-Tronic e lʼassetto variabile tra 5 set-up a scelta del guidatore. Con questo è possibile modificare i parametri di motore, sterzo, cambio e sospensioni pneumatiche.

Nuova Classe E è proposta col motore 4 cilindri benzina della E200 da 184 CV e i due a gasolio della E220d e E350d ovviamente turboalimentati. I prezzi partono da 51.166 euro per la gamma benzina e da 53.000 euro per quella diesel, ma sono tanti gli allestimenti, tra cui una AMG Line che costa 8.336 euro in aggiunta al modello base. Non mancherà la versione AMG vera e propria, la E 43 4Matic con motore V6 biturbo benzina 3.0 da 400 CV e trazione integrale. Ma in futuro arriverà anche la versione ibrida elettrica plug-in E350e, che con due litri fa 100 km.