La festa social di Alfa Romeo Giulietta

Una festa dai forti contenuti social il reveal della nuova Giulietta ‒ come vediamo in queste immagini ‒ perché i dipendenti del gruppo FCA hanno potuto postare su Facebook e Instagram le foto e i video della serata, diventando ambasciatori del brand Alfa Romeo. Gli ospiti della serata hanno inoltre visitato il Motor Village Arese, lʼavveniristico showroom che comprende, oltre al Museo, anche un bookshop, la caffetteria, il centro documentazione, la pista di prove e spazi per eventi. Grazie al progetto "Fuel your Instinct", per promuovere i valori Alfa Romeo, ogni utente ha potuto e può creare il proprio video personalizzato, condividendolo sui principali canali social. Sul sito http://www.fuelyourinstinct.com/ è visibile un video ispirato dalla personalità di Giulietta e dallo spirito artistico più libero e istintivo dei contributors.