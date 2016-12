Alfa Romeo svela la nuova Giulietta

Eccola la nuova Alfa Romeo Giulietta, svelata ieri sulla pista di Balocco, storico banco prove del gruppo ex Fiat, ora FCA. Un restyling importante dal punto di vista estetico, perché la calandra ridisegnata ex novo e i gruppi ottici con effetto "carbon look" danno lʼimpressione di un modello tutto nuovo, anche se in realtà è soltanto lʼevoluzione della berlina 5 porte italiana.