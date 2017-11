Formula E, Renault celebra 3 anni di successi

Le ultime gare in Nord America ‒ New York e Montreal ‒ hanno fatto il botto di spettatori, incassi e interessi. Perché cʼè un aspetto fondamentale dei granpremi della Formula E: si corrono sui circuiti cittadini, non inquinando con le loro batterie e i motori al 100% elettrici. Si aspetta Roma, dove allʼEur nella primavera del 2018 si correrà il primo GP italiano di Formula E . Il prossimo anno si annuncia interessantissimo, perché entreranno in lizza le Case tedesche in massa: Audi (e quindi Volkswagen), BMW, Porsche e Mercedes . Gli organizzatori e in primis il patron Alejandro Agag vorrebbero più costruttori giapponesi sullo schieramento, e magari anche lʼamericana Tesla, che della trazione elettrica sta facendo la sua bandiera.

Il boom della Formula E si deve però ai francesi. Renault è stata la prima a credere nella competizione, di cui è partner tecnico fin dalla nascita nel 2013. In 3 anni il team Renault e.dams ‒ di proprietà di Alain Prost e Jean-Paul Driot ‒ ha conquistato tre volte il titolo costruttori. Questʼanno ha vinto 6 gare su 12 e a Sebastien Buemi il titolo piloti è sfuggito per unʼinezia, e soltanto perché non ha gareggiato in due gare per dar sfogo alla sua passione per le gare di Endurance. Tra i team francesi ha spiccato il volo anche DS Racing, con Sam Bird che ha dominato il GP di New York.