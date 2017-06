Ford Fiesta si fa in quattro per conquistare tutti

A vederle le 4 Ford Fiesta ‒ Titanium, Vignale, Active e ST Line ‒ si scopre che anche il design si distingue uno dallʼaltro. Senza dimenticare il modello base (sono 5 in tutto) e lʼampissima gamma motori con cui viene commercializzata la vettura. Gamma che include il nuovo 3 cilindri EcoBoost 1.0 benzina , proposto in potenze di 100, 125 e 140 CV, più lʼinedito 1.5 TDCi da 120 CV , il primo diesel ad alta potenza per la Fiesta. Sia a benzina che a gasolio, ci saranno però anche propulsori basic a partire da 70 e 85 CV. Una versatilità che Ford centellinerà da qui fino al 2018 e che ci spinge a dire che ognuno… farà Fiesta come gli pare!

A unire tutte le versioni della nuova Ford Fiesta sarà lʼequipaggiamento al vertice del segmento. Grazie a due telecamere, tre radar e 12 sensori a ultrasuoni, lʼauto monitora a 360 gradi l’area attorno e la strada davanti fino a 130 metri, facilitando gli interventi degli ausili elettronici come la frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni. Disponibile anche il parcheggio semiautomatico Active Park Assist, che esegue le manovre sia in parallelo che in perpendicolare, e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. La nuova generazione di Fiesta sarà inoltre la prima auto di segmento B a essere dotata del monitoraggio del traffico in arrivo (Cross Traffic Alert), che durante la retromarcia avvisa il guidatore sulla presenza di veicoli in avvicinamento.