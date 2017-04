Ford Fiesta ST, 3 cilindri di fuoco

Apre tra una settimana il Salone di Ginevra 2017 e Ford si presenta con una “gustosa” novità per i tanti fan della sua auto più amata in Europa: Fiesta. Sul Lago Lemano svela infatti la terza generazione di Fiesta ST , la versione estrema da 200 CV della sua best-seller, seconda auto più venduta dʼEuropa nel 2016.

Frutto del lavoro della divisione Ford Performance, la vettura è la prima ST a montare un motore a 3 cilindri, lʼEcoBoost 1.5 benzina. Che però non sembra risentirne in termini di performance e piacere di guida, visto che i 200 CV e i 290 Nm di coppia massima garantiscono prestazioni di assoluta eccellenza, come lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Inoltre il guidatore ha la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Sport e Track, ottimizzando caso per caso le risposte di motore, sterzo e controlli di stabilità. Il 3 cilindri poi ha la capacità di ridurre le emissioni e i consumi. La nuova Ford Fiesta ST sarà proposta sia con carrozzeria a 3 che a 5 porte, e con cerchi in lega da 18 pollici di serie.