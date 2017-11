Fiat Ducato 4x4, versatilità per tutti gli usi

È uno dei veicoli più versatili sul mercato. Fiat Ducato è sì un commerciale, ma non solo, è anche il camper più venduto dʼEuropa . Eletto dalla rivista tedesca Promobil “Migliore base per i camper”. Nelle immagini sotto, vediamo Ducato nelle nuove versioni 4x4, lanciate da Fiat giusto per confermarne la polivalenza.

Lanciato nel 1981, il primo camper Ducato è oggi alla 6° generazione. Il veicolo di Fiat Professional nasce per diventare camper e presenta qualità uniche in termini di comfort, motori, cambi e sicurezza. I nuovi Ducato 4x4 hanno la trazione integrale di tipo permanente, che in modo automatico assicura la giusta ripartizione della coppia motrice tra le ruote anteriori e posteriori, ottimizzando la trazione su fango, neve e sabbia. La catena cinematica è disassata, così da non occupare troppo spazio sotto al telaio. Il comfort dei camper su base Ducato è pensato sia per chi guida che per i passeggeri: grande visibilità, sedili girevoli di tipo “Captain Chair”, volante regolabile e servosterzo idraulico.