Fiat Ducato: sesta generazione, primo fra i camper

Fiat Professional lancia sul mercato la sesta generazione di Ducato , il suo veicolo best-seller tra i commerciali. Che ha però saputo conquistare anche i camperisti, visto che su base Ducato sono oggi tre camper su quattro venduti in Europa ! Nei giorni scorsi Dusseldorf ha ospitato il Salone del Caravan, il più importante al mondo per il settore, e dal 10 settembre toccherà a Parma aprire la VII edizione del suo Salone del Camper .

Il successo di Fiat Ducato ‒ 35 anni di presenza sul mercato europeo ‒ è alla base del successo anche come motorhome. Il veicolo ha un ottimo diametro di sterzata e ciò facilita ogni tipo di manovra. Lo sbalzo anteriore ridotto e la compattezza del frontale e della cabina favoriscono la maneggevolezza. La versatilità del veicolo e la guidabilità di stampo automobilistico permettono a tutti di mettersi al volante, anche se non si ha dimestichezza con veicoli di questa mole. La dotazione di sicurezza include, su richiesta, il controllo elettronico della stabilità, il sistema anti-pattinamento ASR, la frenata dʼemergenza e il Traction+ completo di Hill Descent Control per frenare la marcia in discesa.