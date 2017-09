FCA riparte con 500X Edition e Giulietta Sport

Il gruppo FCA prepara lʼoffensiva dʼautunno con nuove offerte finanziarie e nuovi prodotti. Centrati questi ultimi su serie speciali di grande fascino e super equipaggiate, come la Fiat 500X Edition e lʼ Alfa Romeo Giulietta Sport , che arrivano in questi giorni di fine settembre nel listino italiano.

Con la sua anima metropolitana, la Fiat 500X Edition vanta di serie i cerchi in lega argentati da 16 pollici, i vetri posteriori oscurati, i fendinebbia con funzione cornering. Come già lʼesclusiva versione S-Design, non può mancare della miglior tecnologia di bordo, e così ecco il sistema multimediale Uconnect radio LIVE 5” (condiviso con lʼAlfa Romeo Giulietta Sport), come pure i sensori di parcheggio posteriori. Le finiture sono particolarmente curate e ben armonizzate con i 6 colori di carrozzeria in cui questa serie speciale è proposta, al prezzo di 16.900 euro, chiavi in mano.